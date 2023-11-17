Индия сыграет с Австралией в финале Кубка мира по крикету

На Кубке мира по крикету—2023 (в формате однодневных международных матчей), который проходит в Индии, определились участники финала. Ими стали хозяева турнира индийцы и сборная Австралии.

В полуфинале в Мумбаи Индия одержала победу над Новой Зеландией с преимуществом в 70 пробегов — 397:327.

В другом матче 1/2 финала в Калькутте сборная Австралии победила ЮАР с преимуществом в 3 калитки. Австралийцы набрали 215 пробегов, проиграв 7 калиток. Команда ЮАР набрала 212 пробегов.

Решающий матч состоится 19 ноября на стадионе имени Нарендры Моди в Ахмадабаде.

Турнир стартовал 5 октября, его принимают девять городов: Ахмадабад, Бангалор, Дхарамсала, Калькутта, Лакхнау, Мумбаи, Нью-Дели, Пуна, Хайдарабад и Ченнаи.

Индия дважды выигрывала Кубки мира (в формате однодневных международных матчей) в 1983 и 2011 годах. У Австралии пять побед на турнирах 1987, 1999, 2003, 2007 и 2015 годов. Прошлый Кубок мира в 2019 году выиграла Англия. Также трофей завоёвывали Вест-Индия (дважды), Пакистан и Шри-Ланка (по одному разу).