Шотландскую марафонку отстранили на год за использование автомобиля в забеге

Завершилось расследование дела шотландской легкоатлетки Йоаши Закшевски, уличённой в преодолении части дистанции ультрамарафона Манчестер — Ливерпуль на машине. 47-летняя бегунья на год была отстранена от легкоатлетических соревнований, сообщает The Independent.

В забеге, состоявшемся 7 апреля 2023 года шотландская спортсменка финишировала третьей. Обман раскрылся сразу, благодаря трекеру отслеживания, показавшему аномальное время, за которое было преодолено расстояние в 2,5 мили.

Комиссия, занимавшаяся расследованием дела, постановила, что Закшевски, предупредившая организаторов о том, что завершила гонку из-за полученного повреждения, проехала часть маршрута на машине и получила награду за третье место несмотря на утверждения о том, что она финишировала на внеконкурсной основе. В ходе следствия Закшевски ссылалась на затуманенное сознание после забега, не позволявшее ей адекватно оценивать ситуацию. Однако, по утверждению следственной комиссии, спортсменка не возвращала награду в течение недели после забега и опубликовала пост в соцсетях, из которого следует, что Закшевски закончила соревнования на общих условиях.