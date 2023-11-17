Сергей Карякин: в выступлении под нейтральным флагом присутствует элемент унижения

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался на своём отказе от выступлений в нейтральном статусе.

«Я не хотел возвращаться под нейтральным флагом. Те гроссмейстеры, которые на это пошли, выступили очень-очень плохо на Кубке мира. Я не хочу говорить, что смотрел на них и смеялся (смеётся).

Почему не хотел выступать под нейтральным флагом? Я хочу выступать за свою страну, за Россию. В 2015 году, когда я выиграл Кубок мира, то играл гимн России. Я чувствовал, что выступил за свою страну, привёз домой Кубок мира. А если бы сейчас победил, то непонятно в каком статусе.

В выступлении под нейтральным флагом присутствует элемент унижения. Просто мне не хочется играть по их правилам. Я считаю, что мы можем создавать собственные правила и турниры внутри страны», — сказал Карякин в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».