Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сергей Карякин: в выступлении под нейтральным флагом присутствует элемент унижения

Сергей Карякин: в выступлении под нейтральным флагом присутствует элемент унижения
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался на своём отказе от выступлений в нейтральном статусе.

«Я не хотел возвращаться под нейтральным флагом. Те гроссмейстеры, которые на это пошли, выступили очень-очень плохо на Кубке мира. Я не хочу говорить, что смотрел на них и смеялся (смеётся).

Почему не хотел выступать под нейтральным флагом? Я хочу выступать за свою страну, за Россию. В 2015 году, когда я выиграл Кубок мира, то играл гимн России. Я чувствовал, что выступил за свою страну, привёз домой Кубок мира. А если бы сейчас победил, то непонятно в каком статусе.

В выступлении под нейтральным флагом присутствует элемент унижения. Просто мне не хочется играть по их правилам. Я считаю, что мы можем создавать собственные правила и турниры внутри страны», — сказал Карякин в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Материалы по теме
Чемпион России по шахматам: положение, в котором оказались спортсмены, — это ненормально
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android