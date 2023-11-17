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Карякин — о турнире Каспарова*: продавать свою честь и достоинство за деньги — мерзко

Карякин — о турнире Каспарова*: продавать свою честь и достоинство за деньги — мерзко
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Российский шахматист Сергей Карякин высказался о требовании 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) к спортсменам публично осудить СВО для участия в его турнире.

«Сейчас так. Если бы такое было до СВО, то я бы не участвовал в таких турнирах. Его ведь слова, что любой россиянин, который участвует в турнирах, должен публично осудить СВО или подписать письмо. Так или иначе высказаться против своей страны. При этом же играют на этих турнирах. Кажется, как можно максимально унизить людей? Ну, они и рады, к сожалению. Выступать в таких условиях на коммерческих турнирах, продавать свою честь и достоинство за деньги — мерзко», — сказал Карякин в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

*признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

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