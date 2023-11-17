Сергей Карякин: вижу свою миссию в передаче опыта детям

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, рассуждая на тему своей карьеры, рассказал о главной цели в шахматах.

«Обидно ли мне, что из-за политических высказываний я остался без спортивной карьеры? С одной стороны да, а с другой я считаю, что у меня прекрасная карьера. Она уже в любом случае удалась. Я вижу свою миссию не в том, чтобы любыми правдами и неправдами попасть на международные соревнования. А в том, чтобы развивать спорт внутри страны, организовывать здесь турниры, передавать опыт детям.

Карьера не является самоцелью для меня. Если будет возможность участвовать в турнирах, то я буду участвовать. Я готов и продолжаю заниматься", — сказал шахматист в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».