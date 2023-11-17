ЧЕ по водному поло, перенесённый из Израиля, состоится в Нидерландах и Хорватии

Чемпионат Европы по водному поло 2024 года пройдёт в двух странах — Хорватии и Нидерландах. Об этом сообщила пресс-служба European Aquatics.

Мужские соревнования будут проведены в хорватских городах Дубровник и Загреб в период с 4 по 16 января 2024 года. Женский чемпионат Европы состоится в Нидерландах, в городе Эйндховен с 5 по 13 января.

Европейская федерация водных видов спорта была вынуждена искать новое место проведения турнира из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Изначально чемпионат Европы по водному поло должен был пройти в городе Нетания (Израиль) с 3 по 16 января. Таким образом, европейские команды смогут квалифицироваться на чемпионат мира в Дохе (Катар), который будет проведён в феврале 2024 года, и поучаствовать в борьбе за олимпийские квоты.