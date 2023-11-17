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Привалова — о рекомендациях МОК по Играм дружбы: у них убирают стул из-под нагретого места

Привалова — о рекомендациях МОК по Играм дружбы: у них убирают стул из-под нагретого места
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Первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении Всемирных игр дружбы, которые пройдут в России в 2024 году. Ранее МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в соревнованиях.

«Что касается рекомендаций МОК по Играм дружбы, то никак к этому не отнеслась. Им ничего не остаётся делать, это было ожидаемо. У них убирают стул из-под их нагретого места. Дальше уже кто кого переиграет. Надо пожелать нашему олимпийскому комитету удачи, стойкости. Если иностранные атлеты не приедут, то мы ничего не потеряем. Наши спортсмены точно ничего не потеряют. У нас просто будет больше возможностей получить хорошие денежные вознаграждения. Мы только выиграем», — приводит слова Приваловой «РИА Новости Спорт».

Напомним, соревнования должны пройти в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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