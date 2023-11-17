ВАДА: Россия не имеет права организовывать Игры дружбы из-за несоответствия РУСАДА

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли во время заседания совета учредителей организации в Монреале заявил, что Россия не имеет права организовывать международные соревнования, в частности Игры дружбы, из-за несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.

«Мы знаем о намерении России организовать Игры дружбы. Понимаем, что они собираются быть организованы не в рамках мирового спорта. Чего только стоит тот факт, что организацией занимается президент федерации, лишённой признания МОК. Многих деталей мы не знаем, но считаем, что надо привлечь внимание к этому мероприятию с точки зрения антидопинга. Оно будет организовано страной, антидопинговая система которой не соответствует кодексу. Мы не сможем следить за этим соревнованием, в нём не будет задействовано AIU (Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике), таким образом, атлеты не будут обеспечены системой справедливости. Кроме того, по кодексу страна, лишённая соответствия, не имеет права организовывать крупные соревнования», — приводит слова Ниггли «РИА Новости Спорт».

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал НОК всех стран проявить осторожность в отношении участия в Играх дружбы, проведение которых запланировано в России в 2024 году.