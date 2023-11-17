Захарова ответила гендиректору ВАДА на слова, что Россия не имеет права на Игры дружбы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление генерального директора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли о том, что Россия не имеет права организовывать международные соревнования, в частности Игры дружбы, из-за несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.

«Рекомендую Оливье Ниггли заняться вопросом соответствия допинговым стандартам включённых в международные соревнования по линии МОК трансгендеров, накачанных гормонами. А Игры дружбы Россия проведёт на высоком уровне в соответствии с имеющимися международными нормами», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал НОК всех стран проявить осторожность в отношении участия в Играх дружбы, проведение которых запланировано в России в 2024 году.