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Захарова ответила гендиректору ВАДА на слова, что Россия не имеет права на Игры дружбы

Захарова ответила гендиректору ВАДА на слова, что Россия не имеет права на Игры дружбы
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление генерального директора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли о том, что Россия не имеет права организовывать международные соревнования, в частности Игры дружбы, из-за несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.

«Рекомендую Оливье Ниггли заняться вопросом соответствия допинговым стандартам включённых в международные соревнования по линии МОК трансгендеров, накачанных гормонами. А Игры дружбы Россия проведёт на высоком уровне в соответствии с имеющимися международными нормами», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал НОК всех стран проявить осторожность в отношении участия в Играх дружбы, проведение которых запланировано в России в 2024 году.

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