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Сергей Ломанов-старший: скоро хоккей с мячом будет развиваться только в России и Швеции

Сергей Ломанов-старший: скоро хоккей с мячом будет развиваться только в России и Швеции
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Пятикратный чемпион мира по хоккею с мячом, бывший главный тренер сборной России Сергей Ломанов-старший высказался об отмене чемпионата мира 2024 года.

«Это нехорошо, конечно. Но, учитывая текущую ситуацию, мы поддерживаем нашу федерацию и страну в целом. А то, что об этом объявили норвежцы, — они же там все друг за друга.

Скоро хоккей с мячом будет развиваться только в России, в Швеции. Отчасти, может быть, в Финляндии. Но интерес всегда прикован к России и Швеции в первую очередь.

Всё очень сложно, мы видим, что сегодня и чемпионат России проходит не в лучших красках. Когда всё может измениться в лучшую сторону? А мы не спешим никуда. Как всё будет хорошо, так и будет», — приводит слова Ломанова-старшего «Газета.Ru».

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