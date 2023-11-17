«КПРФ» в серии пенальти обыграл «Кристалл» в чемпионате России по мини-футболу

Во втором матче 9-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги московский «КПРФ» в Санкт-Петербурге только в серии пенальти одолел местный «Кристалл» со счётом 8:7.

Основное время матча завершилось вничью – 0:0. В серии пенальти Артем Салахов вытащил два удара, а победную точку поставил Олег Безруков.

Напомним, накануне «КПРФ» уступил «Кристаллу» со счётом 3:4.

После этого матча «КПРФ» с 26 очками и матчем в запасе занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице, «Кристалл» с 19 очками располагается на 10-й позиции.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Предварительный этап. 9-й тур. Второй матч

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – «КПРФ» (Москва) – 0:0 (по пен. – 7:8).