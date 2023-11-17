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Экс главный тренер сборной России по хоккею с мячом рассказал, к чему приведёт отмена ЧМ

Экс главный тренер сборной России по хоккею с мячом рассказал, к чему приведёт отмена ЧМ
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус прокомментировал решение об отмене чемпионата мира 2024 года.

«Я всю сознательную жизнь посвятил хоккею с мячом, конечно, переживаю за этот вид спорта. Это плохо, что чемпионат мира отменён, это ведёт к деградации мирового развития хоккея с мячом.

Международной федерации надо садиться за стол переговоров, разговаривать с Россией, скандинавскими странами, Казахстаном. Но пока контакта, как понимаю, нет. Хорошо, что есть чемпионат России, его надо держать в тонусе, чтобы потом, когда нас вернут, снова быть первыми в мире», — приводит слова Мяуса «Матч ТВ».

Напомним, ранее Международная федерация бенди (FIB) основной причиной отмены чемпионата мира назвала отсутствие организаторов.

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