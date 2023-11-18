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Серебряный призёр ЧМ-2022 дисквалифицирован на 30 месяцев

Серебряный призёр ЧМ-2022 дисквалифицирован на 30 месяцев
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Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU) дисквалифицировала ямайского спринтера Кристофера Тейлора на 30 месяцев, сообщает Reuters. Он нарушил антидопинговые правила примерно год назад, когда не сумел пройти необходимый внесоревновательный контроль.

Отстранение отсчитывается с прошлого года, и Тейлор сможет вновь вернуться к соревнованиям в мае 2025 года. Он пропустит ОИ-2024 в Париже.

Ямаец был в составе команды, которая выиграла серебро в эстафете 4х400 м на чемпионате мира-2022. В том же году он выиграл золото на дистанции 400 м и серебро в эстафете 4х400 м на чемпионате стран Северной Америки, Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

В четверг, 16 ноября, Тейлор оставил сообщение: «Конец ЭРЫ» на своей странице в социальной сети.

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