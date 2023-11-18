Светлана Журова — об угрозе санкций от ВАДА: они ничего не смогут сделать

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила угрозу наложения санкций Всемирным антидопинговом агентством (ВАДА) за участие в Играх дружбы.

«ВАДА говорит, что наложит на спортсменов за приезд на соревнования какие-то санкции. И что? Они же не контролируют Национальную баскетбольную ассоциацию и Национальную хоккейную лигу, создаются новые спортивные структуры. Там ВАДА и МОК не имеют контроля. Спортсмены могут выбирать, где хотят участвовать.

Да, ВАДА и МОК не нравится, но за что они могут дисквалифицировать спортсмена, если он поедет на соревнования? Какое право ВАДА имеет кого-то дисквалифицировать? Они ничего не смогут сделать. А антидопинговые правила у нас круче, чем в любом ВАДА. Внутри страны и везде мы выдерживаем все правила», – приводит слова Журовой ТАСС.