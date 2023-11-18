НФЛ начала расследование травмы игрока «Цинциннати» Джо Бурроу
Национальная футбольная лига (НФЛ) начала расследование обстоятельств травмы стартового квотербека «Цинциннати Бенгалс» американца Джо Бурроу.
Напомним, ранее стало известно, что Бурроу выбыл до конца сезона из-за травмы запястья, полученной в матче с «Балтимор Рейвенс», который состоялся в ночь с 16 на 17 ноября.
У НФЛ появились вопросы из-за попавшего в Сеть видео, на котором Бурроу был замечен с перевязанной кистью, хотя на тот момент он ещё выступал и не фигурировал в отчётах о травмах. В случае, если выяснится, что «Бенгалс» скрыли повреждение игрока, клуб понесёт наказание. По заявлению самого Бурроу, травма не является старой, а его перевязанная кисть является обычной предосторожностью для выступающих игроков.
Комментарии