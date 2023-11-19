Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На поощрение призёров II Игр стран СНГ выделили более 81,4 млн рублей

На поощрение призёров II Игр стран СНГ выделили более 81,4 млн рублей
Аудио-версия:
Комментарии

Правительство РФ направит более 81,4 млн рублей на поощрение победителей и призёров II Игр стран СНГ, также премии получат их тренеры. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Всего на поощрения спортсменов и тренеров будет направлено более 81,4 млн рублей», – говорится в сообщении.

Чемпионы Игр получат выплаты по 179,2 тыс. рублей, обладатели серебряных медалей – по 89,6 тыс. рублей, бронзовых – по 53,8 тыс. рублей.

Тренеры и специалисты, которые готовили призёров Игр, получат 76,8 тыс. рублей за золотую медаль, 38,4 тыс. рублей – за серебряную, 23 тыс. рублей – за бронзовую.

II Игры стран СНГ проходили с 4 по 14 августа 2023 года в 11 городах Беларуси. Российские спортсмены по итогам соревнований завоевали 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых медалей.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android