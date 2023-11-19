Двукратная олимпийская чемпионка Эльвира Саади пожизненно дисквалифицирована

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в составе сборной СССР (1972, 1976) Эльвира Саади пожизненно дисквалифицирована, сообщает спортивный юрист Эмир Краун.

В течение 10 лет Саади, которой сейчас 71 год, запрещено работать в канадской гимнастике в какой-либо роли, включая, но не ограничиваясь тренерской, судейской и административной деятельностью. По истечении 10-летнего срока она может вернуться только к подготовке тренеров, но полностью исключая какой-либо контакт со спортсменами. Её дисквалификация как тренера, судьи и администратора в любой роли в канадской гимнастике является пожизненной. Решение вынесено федерацией гимнастики Канады, где Саади живёт и работает с 1991 года.

Отметим, причиной санкций стали обвинения в насилии в отношении спортсменок сборной Канады.