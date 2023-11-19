Сборная Австралии в шестой раз стала чемпионом мира по крикету

Сборная Австралии по крикету стала победителем чемпионата мира, в финале обыграв команду Индии.

Встреча прошла в Индии, на стадионе в Ахмадабаде. На финале присутствовали 132 тысячи зрителей. Матч завершился со счётом 241:240 в пользу австралийских спортсменов. Капитан сборной получил кубок из рук вице-премьера Австралии Ричарда Марлеса и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Следующий чемпионат мира состоится в Намибии, ЮАР и Зимбабве в 2027 году. Индия дважды выигрывала Кубки мира (в формате однодневных международных матчей): в 1983 и 2011 годах. У Австралии шесть побед на турнирах: в 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 и 2023 годах. Прошлый Кубок мира, состоявшийся в 2019-м, выиграла сборная Англии. Также трофей дважды завоёвывали спортсмены из Вест-Индии и по одному разу из Пакистана и Шри-Ланки.