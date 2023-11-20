Российский бодибилдер рассказал, как иностранцы относились к нему на конкурсе в США

Российский бодибилдер Андрей Кожокарь рассказал об отношении со стороны иностранцев на конкурсе «Мистер Олимпия», прошедшем в начале ноября в США.

«Меня именно так и объявляли на соревнованиях в США — «from Russia». Никаких ограничений, связанных с тем, что я из России, на меня не накладывали. Зрители и коллеги относились точно так же, как и к другим спортсменам. Приветствовали, как и всех. Бодибилдеры из Украины тоже выступали. Из Киева прилетал Роман Ющенко. Я с ним поддерживаю связь. Но мы вообще не затрагиваем политику, только спорт и какие-то бытовые вопросы. Никаких проблем в общении с ним у нас нет и не было», — сказал Кожокарь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.