Российский бодибилдер: того, что вы видите на сцене, невозможно добиться без фармакологии

Российский бодибилдер Андрей Кожокарь рассказал об использовании препаратов в бодибилдинге.

«То, что вы видите на сцене, – такого невозможно добиться натуральным путём. Если рассматривать именно соревновательный спорт высших достижений, то без фармакологии этого не сделаешь. Если же просто позаниматься чисто для себя, то это совершенно не обязательно.

Если сравнивать нынешний бодибилдинг с бодибилдингом времён Арнольда Шварценеггера, я бы сказал, что сейчас он стал безопаснее. Всё-таки всё развивается, препараты тоже становятся другими», — сказал Кожокарь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, в начале ноября текущего года Кожокарь принял участие в конкурсе «Мистер Олимпия», прошедшем в США.