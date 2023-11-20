Российский бодибилдер рассказал, сколько стоит поездка в США на конкурс «Мистер Олимпия»

Российский бодибилдер Андрей Кожокарь рассказал, в какую сумму ему обошлась поездка в США на самый престижный конкурс бодибилдеров «Мистер Олимпия».

«В среднем поездка на турнир обходится где-то в 200 тысяч рублей, включая перелёт, проживание, питание. Участие в «Мистер Олимпия» стоит намного дороже, больше полумиллиона рублей. Тем более я приехал в США за три недели, чтобы акклиматизироваться», — сказал Кожокарь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Кожокарь принял участие в конкурсе «Мистер Олимпия», который прошёл в начале ноября текущего года в США. Российский бодибилдер не сумел попасть в 15 лучших атлетов на этих международных соревнованиях.