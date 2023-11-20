Российский участник конкурса «Мистер Олимпия» рассказал, чем питается перед соревнованиями

Российский бодибилдер Андрей Кожокарь рассказал, какого рациона придерживается в преддверии соревнований.

«Пиковую форму я держу, употребляя 2500–2700 килокалорий в день: это примерно 700–800 г мяса, 150–200 г круп в сухом виде, два-три яйца, порция протеина. А как только сезон заканчивается, сразу могу налечь на блины со сметаной или сгущёнкой и борщ. Это уже традиция, которую я не нарушаю. Во время сезона на этом мышцы не построишь, это не еда бодибилдеров», — сказал Кожокарь в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, Кожокарь принял участие в конкурсе «Мистер Олимпия», который прошёл в начале ноября текущего года в США. Российский бодибилдер не сумел попасть в топ-15 атлетов на этих международных соревнованиях.