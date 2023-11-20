Управляющий директор «Чемпионата» стал лауреатом премии лидеров бизнес-коммуникаций

В минувшую пятницу Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) подвела итоги премии «Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций» и назвала лучших руководителей страны.

Антон Сучков, управляющий директор спортивного портала «Чемпионат», признан лучшим в номинации «Медиа. Интернет». Благодаря стратегическим решениям он вывел «Чемпионат» в лидеры по посещаемости среди российских спортивных СМИ и на четвёртое место – среди мировых (по данным SimilarWeb). Также Championat.com установил рекорд, став самым посещаемым спортивным сайтом Рунета в дни ЧМ-2022: на него зашли более 12,5 млн человек. Доля аудитории с учётом пересечений составила 56% (Mediascope).

«Приятно, что индустрия и экспертный совет столь высоко оценили мою работу, и достижения «Чемпионата» замечены не только на уровне спортивного рынка, но и всей медиаиндустрии страны. Наши результаты в мировых рейтингах по итогам чемпионата мира говорят о том, что российское медиа может быть не только успешным на мировых рынках, но и входить в топы наравне с мировыми грандами. Спасибо моей команде, которая каждый день делает наш продукт лучше и интереснее для пользователей», — отметил Антон Сучков.

Премия учреждена в 2019 году Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) — крупнейшим профессиональным объединением участников рынка рекламно-коммуникационных услуг страны. «Топ-менеджеры НПБК» является закономерным продолжением «Национальной премии бизнес-коммуникаций» — единственной, осуществляющей качественную оценку эффективности персональных достижений. Целью проекта является определение лидеров рынка в четырех направлениях: медиа, агентства, бренды и индустриальный вклад. Список лауреатов 2023 на сайте.