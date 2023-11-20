Международная федерация конного спорта допустила россиян и белорусов в нейтральном статусе

Международная федерация конного спорта FEI объявила о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Это решение было принято в ходе Генеральной ассамблеи FIB, проходящей в Мехико.

«Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях под нейтральным статусом. Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года», — утверждается на сайте Федерации конного спорта России.

На Генеральной ассамблее FIB, которая проходит с 16 по 21 ноября, очно присутствуют генеральный секретарь ФКСР Елена Терехова и генеральный секретарь Евразийской ассоциации Сергей Буйкевич.