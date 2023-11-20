В Москве прошла Международная конференция по спортивному маркетингу MARSPO 2023

16 ноября в Москве состоялась 6-я Международная конференция по маркетингу спортивных лиг, федераций, клубов, турниров и спортивных сооружений MARSPO 2023.

В рамках деловой части конференции работали два потока: кейс-сессии и дискуссии, где обсуждались важнейшие темы индустрии спортивного бизнеса.

«Развитие SMM каналов способствует качественному вовлечению аудитории, построению прочных связей с брендом и влияет на увеличение рекламных интеграций и партнёрских проектов», — отметил шеф-редактор SMM спортивного портала «Чемпионат» Дмитрий Швыков.

«Рынок спонсорства поменялся, букмекерские компании поменяли свой подход – стали работать на стыке спорта и развлечений: фестивали, спортсфера, социальная ответственность и даже заход в фэшн. Со стороны правообладателя скажу, что нужно от нас любому спонсору, – это права и экспертиза», — подчеркнул руководитель дирекции маркетинга Российской Премьер-Лиги Вадим Гродницкий.

По мнению Рустама Махмутова, коммерческого директора ФК «Спартак-Москва», «онлайн-площадки займут свою нишу, а клубам останется только делать актуальный контент под эти площадки. ТВ будет в меньшей степени».

Отдельный блок был отведён созданию и развитию новых спортивных медиапродуктов. В формате дискуссии обсудили переход от «классики» к новым спортивным продуктам, медиалиги как новые медиапродукты, работу с новыми аудиториями и многое другое.

Также в рамках всех сессий дня спикеры обсудили маркетинг спортивных лиг, федераций и клубов, инновационные решения и эффективные практики работы с болельщиками, коммерческие доходы, новые маркетинговые инструменты в спортивной индустрии, спортивный медиаконтент, рынок киберспорта в РФ, вопросы технического спонсорства и драйверы роста для российского букмекерского рынка.

Накануне, 15 ноября, делегаты MARSPO в рамках экскурсии по спортивным объектам Москвы побывали в БСА «Лужники» и Международном центре бокса.