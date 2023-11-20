ФКСР прокомментирует решение о допуске россиян после его официальной публикации

Президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина прокомментировала информацию о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI). По её словам, необходимо дождаться точных условий и сроков перед тем, как обсуждать возвращение.

«После официально опубликованного в декабре документа, подтверждающего данное решение FEI с условиями и сроками реализации, будут даны официальные комментарии ФКСР», — цитирует Сечину ТАСС.

Напомним, решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям было принято на Генеральной ассамблее Международной федерации конного спорта, проходящей в Мехико (Мексика) с 16 по 21 ноября.