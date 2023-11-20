Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ФКСР прокомментирует решение о допуске россиян после его официальной публикации

ФКСР прокомментирует решение о допуске россиян после его официальной публикации
Комментарии

Президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина прокомментировала информацию о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI). По её словам, необходимо дождаться точных условий и сроков перед тем, как обсуждать возвращение.

«После официально опубликованного в декабре документа, подтверждающего данное решение FEI с условиями и сроками реализации, будут даны официальные комментарии ФКСР», — цитирует Сечину ТАСС.

Напомним, решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям было принято на Генеральной ассамблее Международной федерации конного спорта, проходящей в Мехико (Мексика) с 16 по 21 ноября.

Материалы по теме
Международная федерация конного спорта допустила россиян и белорусов в нейтральном статусе
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android