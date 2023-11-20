Юлия Ефимова со второго места вышла в финал чемпионата России на дистанции 50 м брассом

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова успешно начала выступление на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге.

Ефимова отобралась в финал на дистанции 50 метров брассом. Юлия сделала это со второго места.

Полуфинальный заплыв выиграла представительница Беларуси Алина Змушко. Второй вместе с Ефимовой стала Евгения Чикунова. Тройку замкнула Ника Годун.

Плавание. Чемпионат России на короткой воде, Санкт-Петербург. Брасс, 50 метров. Женщины

1. Алина Змушко (Беларусь) – 29,80 секунды.

2. Юлия Ефимова/Евгения Чикунова – 29,86.

3. Ника Годун – 30,55.

Напомним, в начале ноября Ефимова объявила, что возобновляет карьеру. Она не выступала на крупных соревнованиях почти два года.