Юлия Ефимова со второго места вышла в финал чемпионата России на дистанции 50 м брассом

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова успешно начала выступление на чемпионате России на короткой воде, который проходит в Санкт-Петербурге.
Ефимова отобралась в финал на дистанции 50 метров брассом. Юлия сделала это со второго места.
Полуфинальный заплыв выиграла представительница Беларуси Алина Змушко. Второй вместе с Ефимовой стала Евгения Чикунова. Тройку замкнула Ника Годун.
Плавание. Чемпионат России на короткой воде, Санкт-Петербург. Брасс, 50 метров. Женщины
1. Алина Змушко (Беларусь) – 29,80 секунды.
2. Юлия Ефимова/Евгения Чикунова – 29,86.
3. Ника Годун – 30,55.
Напомним, в начале ноября Ефимова объявила, что возобновляет карьеру. Она не выступала на крупных соревнованиях почти два года.