Чемпионат России по плаванию на короткой воде, Санкт-Петербург: результаты первого дня

Сегодня, 20 ноября, стартовал чемпионат России по плаванию на короткой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня соревнований.
Плавание. Чемпионат России на короткой воде, Санкт-Петербург
Вольный стиль, 400 м. Мужчины
1. Мартин Малютин – 3.41,45 секунды.
2. Савелий Лузин – 3.41,49.
3. Владислав Резниченко – 3.42,67.
Вольный стиль, 200 м. Женщины
1. Анна Егорова – 1.55,2 секунды.
2. Дарья Клепикова – 1.56,39.
3. Валерия Саламатина – 1.56,56.
Баттерфляй, 200 м. Мужчины
1. Александр Харланов – 1.51,14 секунды.
2. Егор Павлов – 1.52,04.
3. Герман Зажирский – 1.54,78.
Комплексное плавание, 400 м. Женщины
1. Ирина Кривоногова – 4.25,82 секунды.
2. Дарья Рогожинова – 4.40,29.
3. Анастасия Сорокина – 4.42,57.
Комплексное плавание, 200 метров. Мужчины
1. Илья Бородин — 1.53,09 секунды (рекорд России).
2. Максим Ступин — 1.53,72 секунды.
3. Алексей Сударев — 1.54,99 секунды.
Эстафета, 4x100 м. Вольный стиль. Женщины
1. Санкт-Петербург-1 – 3.34,43 секунды.
2. Новосибирская область-1 – 3.36,04.
3. Москва-1 – 3.38,19.
Эстафета, 4x100 м. Вольный стиль. Мужчины
1. Санкт-Петербург-1 – 3.07,35 секунды.
2. Новосибирская область-1 – 3.11,23.
3. Калужская область-1 – 3.11,75.