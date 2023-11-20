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Чемпионат России по плаванию на короткой воде, Санкт-Петербург: результаты первого дня

Сегодня, 20 ноября, стартовал чемпионат России по плаванию на короткой воде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого дня соревнований.

Плавание. Чемпионат России на короткой воде, Санкт-Петербург

Вольный стиль, 400 м. Мужчины

1. Мартин Малютин – 3.41,45 секунды.

2. Савелий Лузин – 3.41,49.

3. Владислав Резниченко – 3.42,67.

Вольный стиль, 200 м. Женщины

1. Анна Егорова – 1.55,2 секунды.

2. Дарья Клепикова – 1.56,39.

3. Валерия Саламатина – 1.56,56.

Баттерфляй, 200 м. Мужчины

1. Александр Харланов – 1.51,14 секунды.

2. Егор Павлов – 1.52,04.

3. Герман Зажирский – 1.54,78.

Комплексное плавание, 400 м. Женщины

1. Ирина Кривоногова – 4.25,82 секунды.

2. Дарья Рогожинова – 4.40,29.

3. Анастасия Сорокина – 4.42,57.

Комплексное плавание, 200 метров. Мужчины

1. Илья Бородин — 1.53,09 секунды (рекорд России).

2. Максим Ступин — 1.53,72 секунды.

3. Алексей Сударев — 1.54,99 секунды.

Эстафета, 4x100 м. Вольный стиль. Женщины

1. Санкт-Петербург-1 – 3.34,43 секунды.

2. Новосибирская область-1 – 3.36,04.

3. Москва-1 – 3.38,19.

Эстафета, 4x100 м. Вольный стиль. Мужчины

1. Санкт-Петербург-1 – 3.07,35 секунды.

2. Новосибирская область-1 – 3.11,23.

3. Калужская область-1 – 3.11,75.