Умерла 16-летняя участница сборной Германии по гимнастике

Чемпионка Германии по художественной гимнастике в упражнениях с обручем среди юниоров 16-летняя Мия Софи Литке скончалась в четверг, 16 ноября 2023 года в тренировочном центре немецкой национальной сборной в Фельбах-Шмидене, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Германии. Причины смерти не уточняются.

«Мы выражаем глубокие соболезнования семье Мии в эти трудные часы и желаем им всех сил мира, чтобы они смогли справиться с этим печальным событием», — говорится в сообщении пресс-службы.

Литке, ставшая чемпионкой Германии среди юниоров в 2022 года, перешла во взрослую национальную сборную в июле 2023. За свои достижения гимнастка признавалась молодой спортсменкой месяца в Берлине. Мечтой Литке, по её заявлению, было участие в Олимпийских играх 2028 года.