Чикунова выиграла золото чемпионата России по плаванию на короткой воде, Ефимова — третья

Российская пловчиха, чемпионка Европы ‑ 2021 Евгения Чикунова выиграла золото чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции 50 м брассом, который проходит в Санкт-Петербурге.

19-летняя Чикунова проплыла дистанцию за 29,54 секунды. Второе место заняла Алина Змушко из Беларуси (29,66 секунды), шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова стала третьей (29,95). 31‑летняя Ефимова вернулась к соревнованиям в конце октября. Это её первый чемпионат России за два года.

На дистанции 200 м баттерфляем у женщин выиграла Светлана Чимрова (2.08,00). Второй стала Анастасия Колпакова (2.10,55), третье место заняла Дарья Рогожинова (2.10,98).

Чемпионат России по плаванию проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.