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Тренер прокомментировала внезапную смерть 16-летней гимнастки

Тренер прокомментировала внезапную смерть 16-летней гимнастки
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Тренер Магдалена Бжеска, под руководством которой начинала занятия гимнастикой Мия Софи Литке, выразила соболезнования в связи со скоропостижной смертью 16-летней немецкой спортсменки.

Чемпионка Германии в упражнениях с обручем Мия Софи Литке скончалась в четверг, 16 ноября, в тренировочном центре немецкой национальной команды в Фельбах-Шмидене. Причины смерти не уточняются.

«Что тут скажешь, слов не подобрать. Она была одной из моих первых учениц, когда я приехала в Ульм. Она была очень талантливой, очень трудолюбивой, всегда выкладывалась на 100 процентов на тренировках. Она обладала любовью к спорту, даже страстью. Её целью была Олимпиада, для этого она сделала всё возможное. Уверена, что она бы справилась. Не могу представить, через что сейчас проходится пройти её семье. Очень печальная история», — приводит слова Бжеска Bild.

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