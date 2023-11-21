Дарья Варфоломеев отреагировала на смерть 16-летней партнёрши по сборной

Шестикратная чемпионка мира, чемпионка Европы по художественной гимнастике 17-летняя Дарья Варфоломеев, выступающая за Германию, выразила соболезнования в связи со скоропостижной смертью 16-летней подруги по сборной Мии Софи Литке.

Чемпионка Германии среди юниоров в упражнениях с обручем Мия Софи Литке скончалась в четверг, 16 ноября, в тренировочном центре немецкой национальной команды в Фельбах-Шмидене. Причины смерти не уточняются.

«Миа была замечательным человеком и замечательной гимнасткой, которой я очень дорожила. Её смерть стала шоком и очень тяжёлой утратой для всех нас. Мы хотим воплотить в жизнь мечту Миа ради неё и сделать всё возможное на Олимпийских играх», — приводит слова Варфоломеев Bild.