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Чемпионат России по плаванию на короткой воде, Санкт-Петербург: результаты второго дня

В Санкт-Петербурге завершились соревнования второго дня чемпионата России по плаванию на короткой воде. Золотые медали завоевали Мария Каменева, Светлана Чимрова, Евгения Чикунова, Мартин Малютин, Климент Колесников и Данил Семьянинов.

Отметим, что Чикунова опередила вернувшуюся на водную дорожку шестикратную чемпионку мира Юлию Ефимову. А Колесников оказался гораздо быстрее двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.

Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Санкт-Петербург

Женщины. Спина. 100 м

1. Мария Каменева (Калужская обл.) – 57,23.

2. Дарья Васькина (Москва) – 58,50.

3. Анастасия Дуплинская (Новосибирская обл.) – 58,59.

Баттерфляй. 200 м

1. Светлана Чимрова (Санкт-Петербург) – 2.08,00.

2. Анастасия Колпакова (Татарстан) – 2.10,55.

3. Дарья Рогожинова (Московская обл.) – 2.10,98.

Брасс. 50 м

1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) – 29,54.

2. Юлия Ефимова (Московская обл.) – 29,95.

3. Ника Годун (Москва) – 29,99.

Мужчины. Вольный стиль. 200 м

1. Мартин Малютин (Омская обл.) – 1.42,77.

2. Владислав Резниченко (Омская обл.) – 1.43,64.

3. Александр Щеголев (Санкт-Петербург) – 1.44,46.

Спина. 100 м

1. Климент Колесников (Москва) – 49,12.

2. Павел Самусенко (Мурманская обл.) – 49,23.

3. Мирон Лифинцев (Санкт-Петербург) – 49,37.

4. Евгений Рылов (Московская обл.) – 49,90.

Брасс. 100 м

1. Данил Семьянинов (Москва) – 56,49.

2. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) – 56,60.

3. Олег Костин (Нижегородская обл.) – 57,41.