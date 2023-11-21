Чемпионат России по плаванию на короткой воде, Санкт-Петербург: результаты второго дня

В Санкт-Петербурге завершились соревнования второго дня чемпионата России по плаванию на короткой воде. Золотые медали завоевали Мария Каменева, Светлана Чимрова, Евгения Чикунова, Мартин Малютин, Климент Колесников и Данил Семьянинов.
Отметим, что Чикунова опередила вернувшуюся на водную дорожку шестикратную чемпионку мира Юлию Ефимову. А Колесников оказался гораздо быстрее двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова.
Плавание. Чемпионат России на короткой воде. Санкт-Петербург
Женщины. Спина. 100 м
1. Мария Каменева (Калужская обл.) – 57,23.
2. Дарья Васькина (Москва) – 58,50.
3. Анастасия Дуплинская (Новосибирская обл.) – 58,59.
Баттерфляй. 200 м
1. Светлана Чимрова (Санкт-Петербург) – 2.08,00.
2. Анастасия Колпакова (Татарстан) – 2.10,55.
3. Дарья Рогожинова (Московская обл.) – 2.10,98.
Брасс. 50 м
1. Евгения Чикунова (Санкт-Петербург) – 29,54.
2. Юлия Ефимова (Московская обл.) – 29,95.
3. Ника Годун (Москва) – 29,99.
Мужчины. Вольный стиль. 200 м
1. Мартин Малютин (Омская обл.) – 1.42,77.
2. Владислав Резниченко (Омская обл.) – 1.43,64.
3. Александр Щеголев (Санкт-Петербург) – 1.44,46.
Спина. 100 м
1. Климент Колесников (Москва) – 49,12.
2. Павел Самусенко (Мурманская обл.) – 49,23.
3. Мирон Лифинцев (Санкт-Петербург) – 49,37.
4. Евгений Рылов (Московская обл.) – 49,90.
Брасс. 100 м
1. Данил Семьянинов (Москва) – 56,49.
2. Кирилл Пригода (Санкт-Петербург) – 56,60.
3. Олег Костин (Нижегородская обл.) – 57,41.