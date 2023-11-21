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Трансгендерам запретили принимать участие в соревнованиях по женскому крикету

Трансгендерам запретили принимать участие в соревнованиях по женскому крикету
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Международный совет крикета (ICC) запретил трансгендерам принимать участие в женских турнирах, сообщает официальный сайт организации.

«Любые участники мужского пола, прошедшие какую‑либо форму мужского полового созревания, не будут иметь права участвовать в международных женских играх независимо от какой‑либо операции или лечения по смене пола, которые они могли пройти», — указано в официальном заявлении ICC.

«Инклюзивность невероятно важна для нас, но наш приоритет — защита целостности женского крикета и безопасность игроков», — заявил генеральный директор ICC Джефф Эллардайс.

Напомним, в сентябре канадка Даниэль Макгахи стала первым трансгендером в крикете, приняв участие в официальном матче.

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