Ефимова: «полтинник» — это лотерея, в которой мне сегодня не повезло

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова прокомментировала своё выступление в финальном заплыве на дистанции 50 метров брассом на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

«Почему не задался старт? Ну, как обычно. Что тут сделать? Даже в хорошей форме я всегда немного проигрываю старт, хотя, наоборот, сосредотачивалась сделать старт и поворот. «Полтинник» — это лотерея, в которой мне сегодня не повезло. Мне кажется, что я, зная свои минусы, иногда зацикливаюсь на старте, а по факту на тренировках прыгаю гораздо лучше. Плюс ещё очень боюсь сделать фальстарт, у меня были уже такие моменты перед паузой», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат России проходит с 20 по 25 ноября в Санкт‑Петербурге. В заплыве на короткой воде на дистанции 50 м брассом победу одержала 19-летняя Чикунова, которая проплыла дистанцию за 29,54 секунды. Второе место заняла Алина Змушко из Беларуси (29,66 секунды). Юлия Ефимова стала третьей (29,95).