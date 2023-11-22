Марина Сечина сохранила членство в Международной федерации конного спорта

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Президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина переизбрана на пост руководителя III региональной группы Международной федерации конного спорта (FEI). Она сохранила членство в правлении организации, сообщает Федерация конного спорта России (ФКСР).

За продление полномочий Сечиной выступили более 80 процентов голосовавших. Она переизбрана на срок с 2024 по 2027 год. Сечина находится в III региональной группе с 2019 года.

В Международной федерации конного спорта состоят 132 страны, в состав правления входят 16 членов. Региональная группа III объединяет Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Иран, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Россию, Туркмению и Узбекистан.

Напомним, ранее на Генеральной ассамблее Международной федерации конного спорта, проходящей в Мексике, было принято решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.