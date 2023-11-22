Стало известно, что могло стать причиной смерти 16-летней немецкой гимнастки

Чемпионка Германии по художественной гимнастике в упражнениях с обручем среди юниоров, 16-летняя Мия Софи Литке могла скончаться из-за сердечной недостаточности, сообщает Die Welt.

Накануне, 21 ноября, Федерация гимнастики Германии объявила о смерти спортсменки. Причины смерти Литке не сообщались. По информации источника, специалисты проводят вскрытие тела гимнастки, чтобы выяснить причины её гибели. Сообщается, что к смерти 16-летней немки могла привести сердечная недостаточность.

Литке, ставшая чемпионкой Германии среди юниоров в 2022 году, перешла во взрослую национальную сборную в июле текущего года. За свои достижения гимнастка признавалась молодой спортсменкой месяца в Берлине. Мечтой Литке, по её словам, было участие в Олимпийских играх 2028 года.