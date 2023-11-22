Двоих жокеев доставили в больницу после падения из-за погасшего света на скачках в Японии

Два жокея были госпитализированы после падения с лошадей во время скачек на ипподроме в городе Канадзава (Япония), сообщает The Sun.

Скачки прошли 19 ноября. Во время соревнований на ипподроме неожиданно погас свет. Один из сотрудников арены неправильно установил таймер освещения, поэтому свет отключился во время скачек. В результате произошедшего упали три лошади, одну из которых пришлось впоследствии усыпить. Двоих жокеев, получивших повреждения, доставили в больницу.

«Мы очень серьёзно относимся к этой ситуации и хотели бы принести извинения травмированным жокеям, а также владельцам лошадей, всем участником скачек и болельщикам», — говорится в заявлении организаторов соревнований, опубликованном в соцсетях.