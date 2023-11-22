СМИ: О'Салливан пригрозил WST уйти из снукера

Семикратный чемпион мира, английский снукерист Ронни О'Салливан выступил с критикой руководства Международной федерации снукера (WST). Ранее ряд топ-игроков вступили в конфликт с федерацией из-за разногласий по поводу участия в коммерческих турнирах, из-за которых многие спортсмены отказывались участвовать в соревнованиях WST. По утверждению BBC, если конфликт продолжится, то О'Салливан уйдёт из снукера.

«Здесь, в Великобритании, мне не хватает того, чтобы оправдать затраченные мной усилия. Когда я еду в Китай, то играю на прекрасных площадках с отличной публикой и отличными призовыми. И мне это нравится», — сказал О'Салливан в интервью BBC Two.

«Если дойдёт до того, что я не смогу это сделать или мне не разрешат это делать, тогда я, вероятно, не буду играть. Наверное, пойду и поиграю в китайскую восьмёрку, потому что я всё ещё хочу играть в снукер. Мне всё ещё нужен кий в руке», — добавил спортсмен.