Олег Матыцин: Россия продолжает оставаться одним из лидеров мирового спорта

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин после презентации медалей Всероссийской зимней Спартакиады сильнейших спортсменов в Москве заявил, что Россия по-прежнему сохраняет за собой место среди лидеров мирового спорта, несмотря на отстранение от международных соревнований. Министр подчеркнул, что потенциал российского спорта продолжает быть значимым.

«Как вы знаете, в Спартакиаду входит олимпийская программа. Несмотря на временные сложности во взаимоотношениях с международными федерациями, я уверен, что потенциал нашего спорта продолжает быть значимым. Мы продолжаем оставаться одними из лидеров мирового спорта», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, спортсмены из России и Беларуси отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.