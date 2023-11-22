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Николай Валуев обвинил главу МОК Томаса Баха в недостойном поведении

Николай Валуев обвинил главу МОК Томаса Баха в недостойном поведении
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Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о попытках президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха повлиять на проведение в России Игр дружбы.

Бах предостерёг международные федерации от допуска спортсменов на Игры дружбы в России, которые проводятся в обход рекомендаций МОК. После этого генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли подтвердил, что Россия не имеет права проводить международные соревнования из-за отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы организуем наши игры, на которые приглашаем абсолютно всех. Другой вопрос — кто приедет? А Томас Бах — всего лишь чиновник надгосударственного комитета, который вопреки всем идеям олимпизма обвиняет Россию в политизированности процесса. Это неслыханное заявление. Также он пытается путём давления на международные федерации помешать проведению этих игр. Это недостойное поведение, но такое поведение он демонстрирует уже не первый год. Ангажированность МОК стала слишком заметной», — приводит слова Валуева «РИА Новости Спорт».

Игры Дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

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