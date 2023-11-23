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Хоу Ифань выиграла чемпионат мира по скоростным шахматам

Хоу Ифань выиграла чемпионат мира по скоростным шахматам
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Стала известна победительница женского чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в формате онлайн.

В финале соревнований китаянка Хоу Ифань победила представительницу Индии Харике Дронавалли со счётом 15:11.

Ранее в полуфинале Хоу Ифань выиграла матч со счётом 12,5:9,5 у швейцарки Александр Костенюк, ранее выступавшей за Россию. В другом противостоянии Дронавалли обыграла россиянку Екатерину Лагно (12:10).

Призовой фонд соревнований составляет $ 75 тысяч.

Отметим, что главным фаворитом соревнований изначально считалась лидер мирового женского рейтинга Хоу Ифань, которая давно уже отошла от активных шахмат.

Китаянка была чемпионкой мира по классическим шахматам с перерывами в 2010—2012, 2013—2015 и 2016—2017 годах.

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