Бегун из сборной беженцев сдал положительный допинг-тест

Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранила от соревнований 35-летнего спортсмена-беженца Фуада Идбафдила, сообщает Associated Press. Ему было отправлено уведомление о положительном результате допинг-теста на запрещенный гормон кроветворения — ЭПО. Проба была взята в октябре.

35-летний Идбафдил получал стипендию МОК для подготовки к Олимпийским играм в Париже. Сейчас бегун живёт во Франции, а его дело начали расследовать всего за восемь месяцев до ОИ-2024.

МОК в декабре заявлял, что Идбафдил является одним из 50 спортсменов-беженцев, получающих помощь для подготовки к Играм в Париже. Спортсмен родом из Марокко. В его профайле на сайте МОК указано: «После вступления в армию он был вынужден найти более безопасное место для жизни. Он уехал в Европу, сначала в Швецию, а затем во Францию, где получил статус беженца».

В этом году Идбафдил участвовал в двух чемпионатах мира: в феврале в Австралии на ЧМ по бегу по пересечённой местности в смешанной командной эстафете и в августе в Будапеште (Венгрия) на ЧМ по лёгкой атлетике в беге на 3000 м с препятствиями.