Сенглеев: МОК подрывает все экономические основы ОКР. «Газпром» финансировал не нас

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев раскритиковал требования Международного олимпийского комитета (МОК) к спонсорам российских спортсменов.

«МОК по факту подрывает все экономические основы ОКР. Поскольку все мы финансируемся за счёт спонсоров, а спонсорам интересна именно ассоциация с Россией. «Газпром» финансировал не ОКР, а именно команду России. Спонсор хочет получить. А у нас это право забрали. Фактически нас отключили от участия в международных соревнованиях и от Олимпийских игр. МОК прекрасно понимал, что они делают. Основной маркетинговый продукт – ассоциация с Олимпийскими играми.

Впервые появился пункт «Требования к экипировке». Сейчас нельзя использовать даже коммерческие эмблемы производителей, имеющих российскую юрисдикцию. У нас ZASPORT, например, выступал спонсором, и у них была эмблема. Это право тоже убрали: сказали, что можно белый или любой цвет, но без любых знаков. Отсюда вопрос: «Кто будет экипировать?»

То есть нейтральный спортсмен не может ассоциироваться ни с ОКР, ни с Россией, ни с одним спонсором. Что лишает его возможности получать дополнительное финансирование. В итоге все мы испытываем проблемы с финансированием. Негативные последствия непосредственно для спортсменов: вы знаете, что запретили всем, кто имеет отношение к военным структурам – ЦСКА и «Динамо». В Токио это было 45% наших спортсменов. И они дали 55% медалей! То есть речь идёт о лидерах ОКР», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».