«С трудом понимаю, как сейчас это делать». Сенглеев — о визах для российских спортсменов

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев высказался о неясности процедуры получения виз и аккредитаций на международные турниры для российских спортсменов и делегаций. Гендиректор ОКР подчеркнул, что для российских спортсменов на данный момент не предусмотрена упрощённая процедура получения виз.

«Получение виз: я с трудом понимаю, как сейчас это делать спортсмену. Раньше были «зелёные коридоры», например, встречались с посольством и обсуждали, как упрощённо пройти процедуры. Вместо тренировок спортсмен будет проходить процедуру. Как и аккредитации – непонятно, как они будут выдаваться и кто их будет оформлять», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».