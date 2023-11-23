Гендиректор ОКР: многие федерации не возражают против нейтрального статуса

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев сообщил, что многие спортивные федерации не выступают против участия российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Сенглеев подчеркнул, что это обусловлено нехваткой внутренних соревнований и практики для атлетов.

«Многие федерации не возражают против нейтрального статуса. Мы ведём речь о спорте высших достижений, а это требует подтверждения. Пока, кроме системы соревнований, лучше ничего не придумано. Понятно, что 1400 или 2000 соревнований мы вдруг не сможем придумать и провести», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных турниров из-за ситуации на Украине.