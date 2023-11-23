Сенглеев рассказал о влиянии отчислений от букмекеров на бюджет ОКР

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев высказался о влиянии отчислений от букмекерского бизнеса на бюджет организации.

«Видно, что за последние три года увеличилось влияние отчислений от букмекерского бизнеса. В 2022 – 13 млрд, в 2023 – уже 18 млрд. Существенно. Могу ошибаться, но в своё время у Минспорта был бюджет общий 13 млрд.

В чём проблема? По нашему мнению, в законодательстве под профессиональным соревнованием понимается, что спортсмен получает либо плату за участие, либо призовые. В этом случае они считаются профессиональными. Отдельные федерации начали наращивать количество коммерческих турниров и начали создавать профессиональные спортивные лиги. Туда идёт отток специалистов, которых теряет спорт высших достижений.

Понятно, что все хотят заработать на ставках. Появляются неолимпийские дисциплины: баскетбол 1х1, хоккей 3х3. Отдельные федерации ушли в это. В силу того, что деньги большие. Есть большая часть федераций, которые ждали, что разрешат использовать отчисления.

Например, Игры дружбы – это коммерческое соревнование. Там спортсмен будет получать деньги и за выход, и за результат. Ну и сложился дисбаланс: у нас коммерческие турниры проходят на высоком уровне, с телевидением, а государственные – на втором плане, ведь там больше требований. Деньги на счетах у федераций есть, но тратить их на спорт высших достижений невыгодно.

ЧМ, ЧЕ, Олимпийские игры не считаются профессиональными соревнованиями. Спортсменов, даже нейтральных, нельзя отправить на деньги от азартных игр. Ведь на Олимпийских играх не платят за участие. Как и детско-юношеский спорт пока непонятно, как финансируется в итоге. Он же непрофессиональный. И мы не понимаем, что со средствами», — передаёт слова Сенглеева корреспондент «Чемпионата».