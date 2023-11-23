«Меня к этому не принуждали». Армрестлер Тайнов рассказал, как перешёл из Украины в Россию

Чемпион мира по армрестлингу в лиге «Восток – Запад», россиянин Артём Тайнов рассказал о смене украинского гражданства на российское.

«В Крыму в 2014-м был референдум о вхождении в состав России. Я совершенно осознанно голосовал «за». Меня никто к этому не принуждал, кроме собственного сердца. Кто-то решил, что останется украинцем — это же был свободный выбор каждого. Я тогда даже не думал о том, как это скажется на моей спортивной карьере, что могут быть какие-то проблемы.

Очень скоро я убедился, что к спорту в России относятся намного лучше. Никогда не было проблем с тем, чтобы выехать на крупные турниры. Поскольку я отношусь к числу лидеров российского армрестлинга, то ездил на все соревнования, в которых хотел участвовать.

С учётом того, что я достаточно известный спортсмен и в России, и на Украине, и в мире в своём виде спорта, угрозы поступали. Но я к этому отнёсся спокойно, на меня это не действует. Писали просто левые люди, которых я вообще не знаю. Нравится писать, что я предатель, такой-сякой – пишите. Не вижу смысла в полемику с такими людьми входить», — сказал Тайнов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.