Климент Колесников: жду новости. Либо мы окончательно никуда не едем, либо будем выступать

Шестикратный чемпион мира на короткой воде Климент Колесников оценил своё выступление на чемпионате России по плаванию в 25-метровом бассейне.

Колесников завоевал три личные золотые медали, одержав победы на дистанциях 50 и 100 метров на спине, а также 100 метров комплексом.

«В целом сегодня получилось всё, что я хотел. Каких-то особенных эмоций нет, для меня это привычное дело. Старался показать свои секунды на обеих дистанциях. Приблизился к ним, но, по своим ощущениям, задачу чуть-чуть не выполнил.

Факт номинации на звание спортсмена года в России приятен. Здорово, что за нами следят, учитывают наши заслуги, что всё это не остаётся в стороне. Посмотрим, как всё сложится.

Отношение к отстранению никак не поменялось. Всё так же преследую свои личные цели, работаю над их достижением и не акцентирую внимание на всё, что их окружает. Нас уже один раз поставили перед фактом, что мы никуда не едем, а теперь жду второй новости: либо мы окончательно никуда не едем, либо будем выступать. За процессом вообще никак не слежу, новости не смотрю — мне абсолютно всё равно. И помимо Олимпийских игр у нас сейчас есть соревнования, на которых можно выступать и к которым можно готовиться», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.