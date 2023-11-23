«Гонка с самим собой». Климент Колесников — о мировом рекорде в условиях изоляции

Шестикратный чемпион мира на короткой воде Климент Колесников высказался о мировом рекорде, который установил во время отстранения России от участия в международных соревнованиях.

27 июля Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине — 23,55 секунды.

«Мой мировой рекорд в условиях изоляции — это гонка с самим собой, ничего более. Я преследую свои задачи и стараюсь отталкиваться только от них. Я и в целом в карьере так действую: если могу сделать что-то сейчас, то делаю это.

Миллионы за время, превосходящее результат победителей на чемпионате мира? Такие призовые — это приятно. Раньше у нас была совершенно другая таблица этих выплат. Конечно, здорово, что подобные «заочные» победы так вознаграждаются внутри страны», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.